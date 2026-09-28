Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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28.09.2026 09:28:56
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne
Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,09 Prozent auf 6 308,23 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,402 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent fester bei 6 311,77 Punkten in den Handel, nach 6 302,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 297,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 314,86 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 221,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 499,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,83 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,60 Prozent auf 24,44 EUR), BMW (+ 1,36 Prozent auf 56,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,22 Prozent auf 41,79 EUR), adidas (+ 0,99 Prozent auf 147,95 EUR) und Bayer (+ 0,96 Prozent auf 50,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Infineon (-1,18 Prozent auf 56,04 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,92 Prozent auf 6,76 EUR), Siemens (-0,49 Prozent auf 276,95 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 185,28 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 253 023 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 586,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 7,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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