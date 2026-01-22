Intesa Sanpaolo Aktie
22.01.2026 15:59:13
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Um 15:41 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,63 Prozent auf 5 978,61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,993 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,337 Prozent auf 5 902,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 902,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 979,23 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,062 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 5 743,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 639,21 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 5 205,83 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,19 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 053,68 Punkten. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,50 Prozent auf 104,30 EUR), Infineon (+ 4,24 Prozent auf 42,82 EUR), Deutsche Bank (+ 3,60 Prozent auf 33,27 EUR), Deutsche Börse (+ 3,58 Prozent auf 216,80 EUR) und Bayer (+ 3,23 Prozent auf 44,07 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 1 800,50 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR), Eni (-0,53 Prozent auf 16,43 EUR), Airbus SE (+ 0,55 Prozent auf 208,45 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 371,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 740 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro heraus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
