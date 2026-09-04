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Euro STOXX 50 im Blick 04.09.2026 17:58:44

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Der Euro STOXX 50 zeigte am Freitag eine positive Tendenz.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 6 396,12 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,421 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent leichter bei 6 380,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 382,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 409,38 Punkte, das Tagestief hingegen 6 363,35 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 486,70 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 6 103,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 04.09.2025, mit 5 346,71 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,33 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), BMW (+ 1,68 Prozent auf 62,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 47,69 EUR) und Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 198,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 034,00 EUR), Eni (-3,38 Prozent auf 23,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR), Bayer (-0,99 Prozent auf 48,85 EUR) und Deutsche Börse (-0,92 Prozent auf 281,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 841 949 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 557,237 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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