EURO STOXX 50
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09.11.2026 17:58:33
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,94 Prozent höher bei 6 290,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 296,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 159,17 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 566,53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 58,86 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 53,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 884 881 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 494,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|205,30
|5,23%
|ASML NV
|1 349,00
|5,61%
|BASF
|53,87
|-0,09%
|BMW AG
|58,86
|-0,07%
|Deutsche Börse AG
|315,10
|-1,41%
|Deutsche Telekom AG
|26,12
|0,77%
|Eni S.p.A.
|24,97
|0,24%
|Infineon AG
|49,06
|6,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,89
|1,22%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|567,00
|-0,32%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,72
|2,92%
|Rheinmetall AG
|844,70
|3,57%
|Siemens Energy AG
|124,20
|6,52%
|TotalEnergies
|78,69
|-0,22%
|UniCredit S.p.A.
|81,75
|6,28%
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