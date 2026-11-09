EURO STOXX 50

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Index-Performance 09.11.2026 17:58:33

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,94 Prozent höher bei 6 290,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 296,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 159,17 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 566,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 58,86 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 53,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 884 881 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 494,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 205,30 5,23% Airbus SE
ASML NV 1 349,00 5,61% ASML NV
BASF 53,87 -0,09% BASF
BMW AG 58,86 -0,07% BMW AG
Deutsche Börse AG 315,10 -1,41% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,12 0,77% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,97 0,24% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,06 6,77% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,89 1,22% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 567,00 -0,32% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,72 2,92% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 844,70 3,57% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 124,20 6,52% Siemens Energy AG
TotalEnergies 78,69 -0,22% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 81,75 6,28% UniCredit S.p.A.

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