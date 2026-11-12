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Index-Bewegung 12.11.2026 09:28:51

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,25 Prozent stärker bei 6 409,20 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,460 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6 393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 393,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 413,62 Punkte, das Tagestief hingegen 6 393,27 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,90 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 6 201,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 6 533,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 5 787,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,55 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4,53 Prozent auf 289,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,07 Prozent auf 581,20 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR), adidas (+ 1,67 Prozent auf 180,05 EUR) und Bayer (+ 1,55 Prozent auf 57,64 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,74 Prozent auf 50,17 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 131,40 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 6,27 EUR) und Deutsche Bank (-0,42 Prozent auf 33,51 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 639 435 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 477,60 1,57% Allianz
ASML NV 1 332,40 -1,75% ASML NV
Bayer 56,58 0,07% Bayer
Deutsche Bank AG 33,23 0,24% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 25,98 1,31% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,59 -3,86% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,26 0,08% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,91 0,79% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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