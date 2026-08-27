DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Kursverlauf
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27.08.2026 09:28:46
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,18 Prozent auf 6 482,51 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,243 Prozent fester bei 6 486,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 490,13 Punkte, das Tagestief hingegen 6 481,09 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,443 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 282,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 6 070,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 393,07 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,80 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Infineon (+ 1,87 Prozent auf 56,22 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 9,61 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR) und SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,72 Prozent auf 71,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,70 Prozent auf 56,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,60 Prozent auf 44,37 EUR) und Bayer (-0,41 Prozent auf 48,91 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 504 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 578,512 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,58
|-1,10%
|ASML NV
|1 478,60
|-1,11%
|Bayer
|48,38
|-1,14%
|Deutsche Telekom AG
|28,11
|-2,97%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,24
|-0,95%
|Enel S.p.A.
|9,35
|-1,66%
|Infineon AG
|57,00
|3,17%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,49
|2,18%
|Rheinmetall AG
|1 176,20
|2,65%
|SAP SE
|189,02
|4,66%
|Siemens Energy AG
|150,66
|-0,29%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,60
|3,52%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 424,73
|-0,71%
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