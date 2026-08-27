DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Kursverlauf 27.08.2026 09:28:46

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,18 Prozent auf 6 482,51 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,243 Prozent fester bei 6 486,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 490,13 Punkte, das Tagestief hingegen 6 481,09 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,443 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 282,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 6 070,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 393,07 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,80 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Infineon (+ 1,87 Prozent auf 56,22 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 9,61 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR) und SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,72 Prozent auf 71,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,70 Prozent auf 56,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,60 Prozent auf 44,37 EUR) und Bayer (-0,41 Prozent auf 48,91 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 504 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 578,512 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 30,58 -1,10% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 478,60 -1,11% ASML NV
Bayer 48,38 -1,14% Bayer
Deutsche Telekom AG 28,11 -2,97% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,24 -0,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,35 -1,66% Enel S.p.A.
Infineon AG 57,00 3,17% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,49 2,18% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 176,20 2,65% Rheinmetall AG
SAP SE 189,02 4,66% SAP SE
Siemens Energy AG 150,66 -0,29% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,60 3,52% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 424,73 -0,71%

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