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Kursentwicklung 05.11.2026 15:58:51

Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50

Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 zeigt sich heute wenig verändert.

Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent fester bei 5 463,76 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,224 Prozent fester bei 5 467,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 453,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 481,85 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der STOXX 50 5 320,70 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 5 500,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 4 771,97 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,22 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 2,41 Prozent auf 12,96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,40 Prozent auf 598,40 EUR), Allianz (+ 2,18 Prozent auf 468,40 EUR), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 63,17 GBP) und AstraZeneca (+ 1,57 Prozent auf 142,44 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-16,01 Prozent auf 842,80 EUR), Siemens Energy (-2,48 Prozent auf 116,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,44 Prozent auf 68,74 CHF), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) und Roche (-0,88 Prozent auf 392,40 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 14 560 436 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie verzeichnet mit 5,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
AstraZeneca PLC 166,95 0,30% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,69 -0,21% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,90 -2,84% National Grid plc
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,02 1,21% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens AG 262,05 -2,82% Siemens AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG

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