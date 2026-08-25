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Euro STOXX 50 im Fokus 25.08.2026 17:58:43

Gewinne in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Gewinne in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Zum Handelsende kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent auf 6 460,58 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,513 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,304 Prozent auf 6 467,56 Punkte an der Kurstafel, nach 6 447,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 489,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 452,35 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6 280,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 5 443,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,43 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR), Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR), Infineon (+ 1,27 Prozent auf 54,85 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 450,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 73,30 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 417 682 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Ahold Delhaize (Ahold) 31,06 -0,58% Ahold Delhaize (Ahold)
Allianz 451,80 0,53% Allianz
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BASF 51,98 0,87% BASF
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Deutsche Bank AG 34,76 4,20% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 22,90 -1,31% Eni S.p.A.
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