Euro STOXX 50-Entwicklung 16.02.2026 15:59:09

Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montagnachmittag wenig verändert.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent fester bei 5 986,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,050 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,135 Prozent fester bei 5 993,30 Punkten, nach 5 985,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 015,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 983,45 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 029,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 693,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 493,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR), UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 72,28 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 370,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Enel (-2,99 Prozent auf 9,06 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR), SAP SE (-1,11 Prozent auf 169,82 EUR) und BASF (-0,90 Prozent auf 50,62 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
