Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent fester bei 5 986,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,050 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,135 Prozent fester bei 5 993,30 Punkten, nach 5 985,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 015,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 983,45 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 029,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 693,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 493,40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR), UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 72,28 EUR) und Allianz (+ 1,09 Prozent auf 370,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Enel (-2,99 Prozent auf 9,06 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR), SAP SE (-1,11 Prozent auf 169,82 EUR) und BASF (-0,90 Prozent auf 50,62 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,34
|2,39%
|Allianz
|370,40
|0,82%
|ASML NV
|1 194,20
|0,86%
|BASF
|50,76
|-0,04%
|Deutsche Bank AG
|29,87
|0,76%
|Deutsche Telekom AG
|32,88
|2,24%
|Enel S.p.A.
|9,19
|-1,49%
|Infineon AG
|43,10
|-0,65%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,66
|-0,09%
|SAP SE
|168,62
|-2,03%
|Siemens AG
|235,45
|-6,18%
|Siemens Energy AG
|163,55
|1,02%
|UniCredit S.p.A.
|71,76
|0,56%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,60
|-0,15%
