Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Euro STOXX 50 im Blick
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17.06.2026 15:59:05
Gewinne in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 6 295,03 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,388 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent stärker bei 6 257,97 Punkten, nach 6 257,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 253,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 296,38 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 769,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 288,68 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,60 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 296,38 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,25 Prozent auf 37,18 EUR), Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 30,91 EUR), Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 165,60 EUR), UniCredit (+ 1,63 Prozent auf 79,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,27 Prozent auf 158,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BMW (-7,57 Prozent auf 62,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,95 Prozent auf 46,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 86,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 26,82 EUR) und Infineon (-1,78 Prozent auf 77,87 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 405 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 625,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,24 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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