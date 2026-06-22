Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Blick
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22.06.2026 15:59:33
Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,59 Prozent auf 5 357,07 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 5 329,27 Punkten in den Montagshandel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 359,07 Punkte, das Tagestief hingegen 5 317,39 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 197,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 778,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 440,12 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,35 Prozent auf 44,39 GBP), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 172,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 88,74 CHF), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 14,53 GBP) und Allianz (+ 1,30 Prozent auf 405,60 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,83 Prozent auf 1 156,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 9,80 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 132,26 EUR) und Richemont (-1,28 Prozent auf 181,30 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 074 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,946 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|08.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
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|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|95,96
|1,89%
|Allianz
|406,40
|1,78%
|ASML NV
|1 681,20
|1,36%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,24
|1,79%
|BP plc (British Petrol)
|5,75
|-0,64%
|Deutsche Telekom AG
|25,80
|-3,15%
|Enel S.p.A.
|9,81
|-1,12%
|HSBC Holdings plc
|16,90
|2,57%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,20
|0,68%
|National Grid plc
|14,10
|1,18%
|Rheinmetall AG
|1 148,00
|-4,41%
|Richemont
|195,55
|-1,56%
|SAP SE
|133,14
|-0,55%
|Siemens Energy AG
|171,96
|1,99%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 353,86
|0,53%
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