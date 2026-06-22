Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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STOXX 50-Performance im Blick 22.06.2026 15:59:33

Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 performt aktuell positiv.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,59 Prozent auf 5 357,07 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 5 329,27 Punkten in den Montagshandel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 359,07 Punkte, das Tagestief hingegen 5 317,39 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 197,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 778,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 440,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,35 Prozent auf 44,39 GBP), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 172,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 88,74 CHF), HSBC (+ 1,47 Prozent auf 14,53 GBP) und Allianz (+ 1,30 Prozent auf 405,60 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,83 Prozent auf 1 156,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 9,80 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 132,26 EUR) und Richemont (-1,28 Prozent auf 181,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 074 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,946 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 95,96 1,89% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 406,40 1,78% Allianz
ASML NV 1 681,20 1,36% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 51,24 1,79% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 5,75 -0,64% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,80 -3,15% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,81 -1,12% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 16,90 2,57% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,20 0,68% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,10 1,18% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 148,00 -4,41% Rheinmetall AG
Richemont 195,55 -1,56% Richemont
SAP SE 133,14 -0,55% SAP SE
Siemens Energy AG 171,96 1,99% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 353,86 0,53%

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