Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 5 429,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 5 408,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 404,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 447,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,080 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Wert von 5 415,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5 072,37 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Wert von 4 518,56 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,53 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 4,84 Prozent auf 14,47 GBP), Rio Tinto (+ 2,69 Prozent auf 71,65 GBP), Siemens (+ 2,41 Prozent auf 277,80 EUR), HSBC (+ 1,60 Prozent auf 15,73 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 77,24 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,59 Prozent auf 88,68 GBP), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 126,00 EUR), AstraZeneca (-2,13 Prozent auf 128,54 GBP), GSK (-2,12 Prozent auf 19,65 GBP) und Roche (-1,96 Prozent auf 354,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 483 552 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 535,114 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at