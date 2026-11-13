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STOXX 50-Performance im Fokus 13.11.2026 12:26:34

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der Handel in Europa verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent höher bei 5 527,21 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5 517,36 Punkten in den Handel, nach 5 522,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 527,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 500,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 315,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 527,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 849,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,50 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,23 Prozent auf 37,10 GBP), Allianz (+ 0,87 Prozent auf 476,50 EUR), BP (+ 0,86 Prozent auf 5,72 GBP) und GSK (+ 0,68 Prozent auf 19,14 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Richemont (-4,51 Prozent auf 168,20 CHF), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR), Rolls-Royce (-0,85 Prozent auf 13,58 GBP) und Airbus SE (-0,70 Prozent auf 206,85 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 6 192 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 541,050 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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BP plc (British Petrol) 6,89 1,28% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,90 1,10% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 0,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,81 1,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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