Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün

Wenig Veränderung ist derzeit in Europa zu beobachten.

Um 12:10 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent auf 5 347,59 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent stärker bei 5 347,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 342,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 336,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 357,90 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,606 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 083,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 872,97 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Stand von 4 438,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,88 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1 210,20 EUR), BP (+ 1,68 Prozent auf 4,98 GBP), AstraZeneca (+ 1,09 Prozent auf 132,98 GBP), Novartis (+ 1,07 Prozent auf 119,30 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,03 Prozent auf 29,93 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,49 Prozent auf 74,76 GBP), UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), Deutsche Telekom (-0,71 Prozent auf 26,72 EUR), Richemont (-0,59 Prozent auf 183,95 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,55 Prozent auf 82,92 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 555 326 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,406 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at