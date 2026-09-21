Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Zum Handelsende ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,08 Prozent aufwärts auf 5 366,08 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 311,03 Punkten in den Handel, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 311,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 375,51 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 5 325,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 596,94 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 3,78 Prozent auf 15,05 GBP), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), UniCredit (+ 2,95 Prozent auf 83,71 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF) und Roche (+ 2,24 Prozent auf 364,80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-7,65 Prozent auf 260,00 DKK), BP (-2,83 Prozent auf 5,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,43 Prozent auf 34,89 GBP), RELX (-0,76 Prozent auf 24,80 GBP) und BAT (-0,71 Prozent auf 41,66 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 102 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at