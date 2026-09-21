ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance
|
21.09.2026 17:58:50
Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus
Zum Handelsende ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,08 Prozent aufwärts auf 5 366,08 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 311,03 Punkten in den Handel, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 311,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 375,51 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 5 325,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 596,94 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 3,78 Prozent auf 15,05 GBP), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), UniCredit (+ 2,95 Prozent auf 83,71 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF) und Roche (+ 2,24 Prozent auf 364,80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-7,65 Prozent auf 260,00 DKK), BP (-2,83 Prozent auf 5,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,43 Prozent auf 34,89 GBP), RELX (-0,76 Prozent auf 24,80 GBP) und BAT (-0,71 Prozent auf 41,66 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 102 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|17:03
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17:03
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17:03
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,24
|3,14%
|ASML NV
|1 490,00
|2,45%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,85
|0,25%
|BP plc (British Petrol)
|6,30
|-2,66%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|1,48%
|Novartis AG
|122,94
|0,75%
|Novo Nordisk
|34,70
|-7,66%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,14
|-0,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,57
|2,70%
|Rolls-Royce Plc
|17,47
|3,68%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,79
|-0,73%
|Siemens AG
|273,60
|3,44%
|UniCredit S.p.A.
|83,85
|3,17%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 365,18
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: Gewinne an de US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.