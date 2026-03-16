Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,44 Prozent stärker bei 4 998,73 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,065 Prozent auf 4 979,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 976,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 019,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 951,99 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 5 154,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 820,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 635,25 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,838 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 863,20 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,17 Prozent auf 64,44 EUR), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 624,50 EUR), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 547,60 CHF), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 359,50 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,41 Prozent auf 34,15 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-1,27 Prozent auf 13,56 GBP), Diageo (-1,19 Prozent auf 14,50 GBP), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 32,97 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,70 Prozent auf 5,11 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 165,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 30 032 770 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 454,639 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at