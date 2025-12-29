Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus

Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 4 894,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 4 892,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 901,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 891,17 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 4 803,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 609,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 305,59 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12,80 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 138,00 GBP), GSK (+ 0,91 Prozent auf 18,22 GBP), Enel (+ 0,61 Prozent auf 8,78 EUR), UBS (+ 0,35 Prozent auf 37,07 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 78,06 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 498,00 EUR), BAT (-1,14 Prozent auf 41,67 GBP), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 195,30 EUR), Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 11,42 GBP) und HSBC (-0,43 Prozent auf 11,70 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 864 307 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 348,453 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

