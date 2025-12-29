BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Marktbericht 29.12.2025 09:29:08

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus

STOXX 50-Handel heute.

Um 09:12 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 4 894,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 4 892,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 901,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 891,17 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 4 803,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 609,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 305,59 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12,80 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 138,00 GBP), GSK (+ 0,91 Prozent auf 18,22 GBP), Enel (+ 0,61 Prozent auf 8,78 EUR), UBS (+ 0,35 Prozent auf 37,07 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 78,06 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 498,00 EUR), BAT (-1,14 Prozent auf 41,67 GBP), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 195,30 EUR), Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 11,42 GBP) und HSBC (-0,43 Prozent auf 11,70 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 864 307 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 348,453 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,92 -0,69% Airbus SE
ASML NV 902,00 0,30% ASML NV
AstraZeneca PLC 156,30 -0,64% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 47,75 -1,34% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 80,64 0,19% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,88 -0,14% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,76 -0,11% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 20,62 -0,91% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 13,42 0,75% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 0,93% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,92 0,62% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 503,00 -2,28% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 13,06 -2,54% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 236,75 -0,25% Siemens AG
UBS 39,68 0,00% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 884,77 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen