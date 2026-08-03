Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX-Handel im Fokus
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03.08.2026 09:28:33
Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 5 467,51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 450,08 Zählern und damit 0,079 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 454,39 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 450,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 477,98 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 5 071,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 377,10 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 521,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 3,27 Prozent auf 15,16 GBP), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 27,24 EUR) und UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-6,13 Prozent auf 118,58 GBP), BP (-2,08 Prozent auf 5,41 GBP), BAT (-1,84 Prozent auf 44,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,45 Prozent auf 33,35 GBP) und National Grid (-0,50 Prozent auf 11,84 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 169 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 552,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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