Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Fokus 03.08.2026 09:28:33

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 5 467,51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 450,08 Zählern und damit 0,079 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 454,39 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 450,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 477,98 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 5 071,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 377,10 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 521,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 3,27 Prozent auf 15,16 GBP), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 27,24 EUR) und UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-6,13 Prozent auf 118,58 GBP), BP (-2,08 Prozent auf 5,41 GBP), BAT (-1,84 Prozent auf 44,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,45 Prozent auf 33,35 GBP) und National Grid (-0,50 Prozent auf 11,84 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 169 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 552,766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
31.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,05 2,93% Airbus SE
ASML NV 1 422,40 -0,20% ASML NV
AstraZeneca PLC 138,00 -6,50% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,58 -0,38% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,36 -2,11% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,67 3,25% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,61 0,98% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,87 -0,29% National Grid plc
Prosus N.V. 41,14 3,00% Prosus N.V.
Rolls-Royce Plc 17,72 2,44% Rolls-Royce Plc
SAP SE 162,66 2,30% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,27 -1,12% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 83,19 1,79% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 469,47 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX markiert Rekordhoch -- Asiens Börsen überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendieren am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen