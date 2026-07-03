Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende

Am Freitag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,64 Prozent auf 5 481,11 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,158 Prozent fester bei 5 454,99 Punkten, nach 5 446,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 483,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 443,72 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 152,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 485,73 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 483,75 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 87,38 CHF), Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), Rolls-Royce (+ 1,97 Prozent auf 15,04 GBP), Siemens Energy (+ 1,39 Prozent auf 168,12 EUR) und Enel (+ 1,16 Prozent auf 10,28 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 093,40 EUR), Novo Nordisk (-1,54 Prozent auf 326,90 DKK), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), RELX (-0,81 Prozent auf 23,34 GBP) und AstraZeneca (-0,56 Prozent auf 144,56 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 105 546 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 632,702 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie hat mit 6,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at