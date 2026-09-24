ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX-Handel im Blick
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24.09.2026 15:58:35
Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus
Um 15:41 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 5 355,81 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,257 Prozent schwächer bei 5 338,90 Punkten, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 357,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 319,93 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,843 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 5 334,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 591,60 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,21 Prozent auf 5,70 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), BAT (+ 1,76 Prozent auf 42,72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,63 Prozent auf 36,39 GBP) und Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,43 Prozent auf 81,24 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 39,17 CHF) und UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,65 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 022 765 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580,979 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,76
|0,12%
|Allianz
|420,20
|0,12%
|ASML NV
|1 523,40
|0,55%
|Barclays plc
|5,35
|0,06%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,01
|-0,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|0,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|0,19%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|511,80
|0,16%
|Novartis AG
|125,42
|-0,71%
|Rheinmetall AG
|995,90
|0,32%
|SAP SE
|184,24
|0,37%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,05
|0,11%
|UBS
|42,59
|0,07%
|UniCredit S.p.A.
|82,85
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Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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|-0,21%