ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 24.09.2026 15:58:35

Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags.

Um 15:41 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 5 355,81 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,257 Prozent schwächer bei 5 338,90 Punkten, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 357,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 319,93 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,843 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 5 334,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 591,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,21 Prozent auf 5,70 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), BAT (+ 1,76 Prozent auf 42,72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,63 Prozent auf 36,39 GBP) und Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,43 Prozent auf 81,24 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 39,17 CHF) und UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,65 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 022 765 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580,979 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,76 0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 420,20 0,12% Allianz
ASML NV 1 523,40 0,55% ASML NV
Barclays plc 5,35 0,06% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 49,01 -0,37% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,57 0,75% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 0,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 511,80 0,16% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 125,42 -0,71% Novartis AG
Rheinmetall AG 995,90 0,32% Rheinmetall AG
SAP SE 184,24 0,37% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,05 0,11% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 42,59 0,07% UBS
UniCredit S.p.A. 82,85 0,17% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 341,58 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen