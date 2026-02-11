Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus

Beim STOXX 50 stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 5 160,02 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,119 Prozent tiefer bei 5 147,91 Punkten, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 133,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 160,02 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,461 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 085,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Wert von 4 681,73 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,09 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,61 Prozent auf 75,60 GBP), Rio Tinto (+ 2,23 Prozent auf 72,41 GBP), AstraZeneca (+ 2,22 Prozent auf 144,78 GBP), BP (+ 2,04 Prozent auf 4,57 GBP) und National Grid (+ 1,67 Prozent auf 13,14 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil RELX (-4,36 Prozent auf 20,52 GBP), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF), Intesa Sanpaolo (-2,50 Prozent auf 5,90 EUR), SAP SE (-1,44 Prozent auf 175,72 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 608,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 127 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 466,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at