Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,83 Prozent stärker bei 5 360,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 316,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 315,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 360,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 316,43 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,889 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 5 319,67 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 5 377,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 703,93 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,75 Prozent auf 191,54 EUR), Roche (+ 2,39) Prozent auf 368,40 CHF), AstraZeneca (+ 2,03 Prozent auf 121,38 GBP) und Richemont (+ 1,90 Prozent auf 174,15 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 140,68 EUR), HSBC (-1,09 Prozent auf 14,15 GBP), Rio Tinto (-1,03 Prozent auf 69,25 GBP), UBS (-1,00 Prozent auf 39,69 CHF) und Barclays (-0,70 Prozent auf 4,33 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 13 204 497 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 607,342 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at