ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index im Fokus
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24.06.2026 09:30:12
Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus
Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 324,87 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 327,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 324,23 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 334,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 320,58 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,083 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 197,99 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Stand von 4 842,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 474,73 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 81,08 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 26,50 EUR), Unilever (+ 0,74 Prozent auf 44,87 GBP) und GSK (+ 0,72 Prozent auf 19,72 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,20 Prozent auf 81,86 GBP), UBS (-1,17 Prozent auf 40,40 CHF), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR) und RELX (-0,81 Prozent auf 23,29 GBP) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 662 654 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
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|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 578,00
|1,09%
|BP plc (British Petrol)
|5,69
|-1,40%
|Deutsche Telekom AG
|26,37
|-0,26%
|GSK PLC Registered Shs
|22,74
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|16,70
|-0,19%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,11
|-0,55%
|London Stock Exchange (LSE)
|95,20
|-2,52%
|National Grid plc
|14,29
|0,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,15
|2,51%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,02
|-1,10%
|Rheinmetall AG
|968,00
|-17,25%
|Richemont
|200,10
|3,76%
|Siemens Energy AG
|159,88
|-1,14%
|UBS
|44,05
|-0,34%
|Unilever PLC
|52,42
|1,02%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 334,09
|0,19%