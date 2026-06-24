ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Index im Fokus 24.06.2026 09:30:12

Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 324,87 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 327,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 324,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 334,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 320,58 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,083 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 197,99 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Stand von 4 842,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 474,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,41 Prozent auf 182,65 CHF), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 81,08 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 26,50 EUR), Unilever (+ 0,74 Prozent auf 44,87 GBP) und GSK (+ 0,72 Prozent auf 19,72 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,20 Prozent auf 81,86 GBP), UBS (-1,17 Prozent auf 40,40 CHF), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR) und RELX (-0,81 Prozent auf 23,29 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 662 654 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 578,00 1,09% ASML NV
BP plc (British Petrol) 5,69 -1,40% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,37 -0,26% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 22,74 0,00% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,70 -0,19% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,11 -0,55% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 95,20 -2,52% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,29 0,21% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 89,15 2,51% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,02 -1,10% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 968,00 -17,25% Rheinmetall AG
Richemont 200,10 3,76% Richemont
Siemens Energy AG 159,88 -1,14% Siemens Energy AG
UBS 44,05 -0,34% UBS
Unilever PLC 52,42 1,02% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 334,09 0,19%

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