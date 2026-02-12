Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,95 Prozent fester bei 5 207,47 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,427 Prozent auf 5 180,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 158,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 180,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 211,23 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 099,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 881,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 683,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Bei 5 211,23 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 6,15 Prozent auf 272,00 EUR), RELX (+ 3,78 Prozent auf 20,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,93 Prozent auf 75,98 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 31,16 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,69 Prozent auf 5,97 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-1,31 Prozent auf 4,67 GBP), GSK (-1,16 Prozent auf 21,25 GBP), Novartis (-0,76 Prozent auf 122,16 CHF), National Grid (-0,49 Prozent auf 13,23 GBP) und BAT (+ 0,02 Prozent auf 44,27 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 926 799 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 462,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Mit 7,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at