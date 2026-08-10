Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Am Morgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,12 Prozent stärker bei 5 534,12 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,010 Prozent fester bei 5 527,88 Punkten, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 527,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 539,07 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4 477,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,64 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 559,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 120,22 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), BAT (-1,22 Prozent auf 43,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,74 Prozent auf 88,54 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 277,90 EUR) und RELX (-0,61 Prozent auf 26,11 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 712 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,742 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at