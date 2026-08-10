Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 10.08.2026 09:28:28

Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Am Morgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,12 Prozent stärker bei 5 534,12 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,010 Prozent fester bei 5 527,88 Punkten, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 527,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 539,07 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4 477,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,64 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 559,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 120,22 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), BAT (-1,22 Prozent auf 43,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,74 Prozent auf 88,54 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 277,90 EUR) und RELX (-0,61 Prozent auf 26,11 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 712 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,742 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
09:54 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
07:50 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,58 1,21% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 438,30 0,64% Allianz
ASML NV 1 549,20 3,06% ASML NV
AstraZeneca PLC 139,10 -0,11% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 50,56 -1,94% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,05 0,41% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,84 0,78% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,60 -0,38% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,20 -0,31% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Prosus N.V. 42,14 -0,11% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,58 0,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 213,10 1,52% Richemont
Siemens AG 278,30 -0,68% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,12 2,37% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 542,89 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen