Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50-Performance im Fokus
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10.08.2026 09:28:28
Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,12 Prozent stärker bei 5 534,12 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,010 Prozent fester bei 5 527,88 Punkten, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 527,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 539,07 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4 477,47 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,64 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 559,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 197,65 CHF), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 120,22 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 82,42 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), BAT (-1,22 Prozent auf 43,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,74 Prozent auf 88,54 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 277,90 EUR) und RELX (-0,61 Prozent auf 26,11 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 712 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,742 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,58
|1,21%
|Allianz
|438,30
|0,64%
|ASML NV
|1 549,20
|3,06%
|AstraZeneca PLC
|139,10
|-0,11%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,56
|-1,94%
|BP plc (British Petrol)
|6,05
|0,41%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,84
|0,78%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,60
|-0,38%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|513,20
|-0,31%
|Prosus N.V.
|42,14
|-0,11%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,58
|0,13%
|Richemont
|213,10
|1,52%
|Siemens AG
|278,30
|-0,68%
|Siemens Energy AG
|157,12
|2,37%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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