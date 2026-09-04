Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus

Am Freitag stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 5 434,12 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent stärker bei 5 425,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 423,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 437,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 409,72 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,652 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 505,78 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 5 193,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 572,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 1,06 Prozent auf 15,80 GBP), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF), Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 198,90 EUR), Siemens Energy (+ 0,77 Prozent auf 146,52 EUR) und Siemens (+ 0,76 Prozent auf 272,65 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 034,00 EUR), RELX (-2,06 Prozent auf 26,20 GBP), Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR) und AstraZeneca (-1,15 Prozent auf 120,06 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24 034 991 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557,237 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at