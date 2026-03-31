Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|STOXX 50-Marktbericht
|
31.03.2026 12:26:33
Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent höher bei 4 882,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 849,34 Zählern und damit 0,012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 848,77 Punkte).
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 836,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 889,36 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 918,02 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 545,65 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent nach. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 3,01 Prozent auf 30,45 CHF), Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 449,00 EUR), UniCredit (+ 2,64 Prozent auf 61,06 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,74 Prozent auf 87,52 GBP) und Rio Tinto (+ 1,30 Prozent auf 68,60 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,13 Prozent auf 35,49 GBP), BAT (+ 0,16 Prozent auf 44,33 GBP), BP (+ 0,18 Prozent auf 6,03 GBP), National Grid (+ 0,28 Prozent auf 12,76 GBP) und AstraZeneca (+ 0,38 Prozent auf 147,58 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 064 561 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 441,843 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
