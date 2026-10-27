Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Kursentwicklung im Fokus
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27.10.2026 17:58:45
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,32 Prozent stärker bei 5 371,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 375,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 326,94 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 353,40 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 5 420,84 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 4 800,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,36 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Rio Tinto (+ 2,51 Prozent auf 64,00 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-5,42 Prozent auf 12,91 GBP), BP (-2,87 Prozent auf 6,13 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 29,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,80 Prozent auf 39,28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 92,08 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 28 749 462 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,148 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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