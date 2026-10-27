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Kursentwicklung im Fokus 27.10.2026 17:58:45

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der STOXX 50 befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,32 Prozent stärker bei 5 371,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 375,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 326,94 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 353,40 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 5 420,84 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 4 800,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,36 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Rio Tinto (+ 2,51 Prozent auf 64,00 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-5,42 Prozent auf 12,91 GBP), BP (-2,87 Prozent auf 6,13 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 29,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,80 Prozent auf 39,28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 92,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 28 749 462 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,148 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 77,48 2,84% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 471,00 3,39% ASML NV
BP plc (British Petrol) 7,32 -2,66% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,38 -4,80% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,06 1,17% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 109,00 -2,33% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 138,70 1,42% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,90 -3,11% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 77,07 3,09% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,95 -1,77% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 266,85 2,36% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,76 4,61% Siemens Energy AG

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STOXX 50 5 371,41 0,32%

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