RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
Kursverlauf
|
12.11.2025 17:59:06
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent höher bei 4 881,82 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,157 Prozent stärker bei 4 853,88 Punkten in den Handel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 853,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 894,20 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 3,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,04 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 482,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, stand der STOXX 50 bei 4 249,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12,52 Prozent. Bei 4 894,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 68,03 EUR), Richemont (+ 1,77 Prozent auf 164,10 CHF), HSBC (+ 1,64 Prozent auf 11,17 GBP), Rio Tinto (+ 1,62 Prozent auf 54,10 GBP) und UBS (+ 1,41 Prozent auf 31,63 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,94 Prozent auf 89,16 GBP), RELX (-2,82 Prozent auf 31,36 GBP), BP (-1,74 Prozent auf 4,68 GBP), Enel (-0,46 Prozent auf 8,93 EUR) und BAT (-0,07 Prozent auf 42,41 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 352 706 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 343,686 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
