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STOXX 50-Kursentwicklung 05.10.2026 17:58:43

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag legte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,32 Prozent auf 5 315,31 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 5 322,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 296,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 334,81 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 5 479,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4 758,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 82,40 GBP), Rio Tinto (+ 1,80 Prozent auf 71,83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen GSK (-1,15 Prozent auf 17,59 GBP), AstraZeneca (-0,89 Prozent auf 117,64 GBP), Novo Nordisk (-0,78 Prozent auf 246,80 DKK), Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 312 532 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637,096 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Enel S.p.A. 8,76 -0,01% Enel S.p.A.
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,45 -0,12% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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