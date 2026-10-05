Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|STOXX 50-Kursentwicklung
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05.10.2026 17:58:43
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Am Montag legte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,32 Prozent auf 5 315,31 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 5 322,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 298,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 296,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 334,81 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 5 479,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4 758,13 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,85 Prozent auf 82,40 GBP), Rio Tinto (+ 1,80 Prozent auf 71,83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen GSK (-1,15 Prozent auf 17,59 GBP), AstraZeneca (-0,89 Prozent auf 117,64 GBP), Novo Nordisk (-0,78 Prozent auf 246,80 DKK), Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 312 532 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637,096 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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