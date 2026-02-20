Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent auf 5 221,66 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent fester bei 5 220,92 Punkten in den Handel, nach 5 212,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 233,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 220,74 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,28 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 5 027,87 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 4 732,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 701,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 249,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,21 Prozent auf 162,20 CHF), Diageo (+ 1,90 Prozent auf 18,15 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,67 Prozent auf 79,08 GBP), RELX (+ 0,92 Prozent auf 23,14 GBP) und Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 188,74 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Nestlé (-1,76 Prozent auf 80,00 CHF), BP (-1,03 Prozent auf 4,74 GBP), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 32,41 EUR), Enel (-0,67 Prozent auf 8,89 EUR) und Roche (-0,30 Prozent auf 367,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 889 762 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 482,486 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 8,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at