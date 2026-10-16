Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|STOXX 50-Marktbericht
|
16.10.2026 09:28:51
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,17 Prozent auf 5 383,73 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,059 Prozent fester bei 5 377,53 Punkten in den Handel, nach 5 374,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 388,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,42 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 5 313,42 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 5 408,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 777,63 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,60 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,44 Prozent auf 1 051,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 134,82 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 77,18 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 25,86 EUR) und UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 75,60 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-1,26 Prozent auf 125,38 GBP), Novartis (-1,21 Prozent auf 124,38 CHF), GSK (-1,20 Prozent auf 18,46 GBP), Roche (-0,95 Prozent auf 376,10 CHF) und Unilever (-0,92 Prozent auf 48,71 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 1 114 070 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 588,996 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
16.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,04
|-1,67%
|ASML NV
|1 460,60
|-1,16%
|AstraZeneca PLC
|146,90
|-1,14%
|Barclays plc
|5,11
|-0,08%
|BP plc (British Petrol)
|7,40
|3,28%
|Deutsche Telekom AG
|25,88
|0,94%
|GSK PLC Registered Shs
|22,00
|0,64%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,09
|-0,54%
|Novartis AG
|133,84
|-0,03%
|Rheinmetall AG
|1 089,20
|5,40%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|405,49
|-0,69%
|Siemens AG
|266,75
|-1,39%
|Siemens Energy AG
|132,40
|-0,68%
|UniCredit S.p.A.
|75,39
|0,04%
|Unilever PLC
|58,67
|1,73%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 404,24
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.