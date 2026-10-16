Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,17 Prozent auf 5 383,73 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,059 Prozent fester bei 5 377,53 Punkten in den Handel, nach 5 374,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 388,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,42 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 5 313,42 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 5 408,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 777,63 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,60 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,44 Prozent auf 1 051,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 134,82 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 77,18 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 25,86 EUR) und UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 75,60 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-1,26 Prozent auf 125,38 GBP), Novartis (-1,21 Prozent auf 124,38 CHF), GSK (-1,20 Prozent auf 18,46 GBP), Roche (-0,95 Prozent auf 376,10 CHF) und Unilever (-0,92 Prozent auf 48,71 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 1 114 070 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 588,996 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at