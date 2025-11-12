Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,52 Prozent stärker bei 4 871,60 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 4 853,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 853,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 871,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 701,04 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 4 482,32 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 4 249,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,28 Prozent. Bei 4 871,60 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,64 Prozent auf 163,90 CHF), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,28 Prozent auf 5,93 EUR), HSBC (+ 1,24 Prozent auf 11,13 GBP) und Rio Tinto (+ 1,18 Prozent auf 53,87 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Unilever (-0,65 Prozent auf 45,79 GBP), BP (-0,57 Prozent auf 4,73 GBP), RELX (-0,46 Prozent auf 32,12 GBP), Enel (-0,30 Prozent auf 8,94 EUR) und GSK (-0,22 Prozent auf 18,21 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 846 491 Aktien gehandelt. Mit 343,686 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

