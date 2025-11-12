Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
12.11.2025 09:29:07
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,52 Prozent stärker bei 4 871,60 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 4 853,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 846,26 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 853,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 871,60 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 701,04 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 4 482,32 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 4 249,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,28 Prozent. Bei 4 871,60 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,64 Prozent auf 163,90 CHF), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,28 Prozent auf 5,93 EUR), HSBC (+ 1,24 Prozent auf 11,13 GBP) und Rio Tinto (+ 1,18 Prozent auf 53,87 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Unilever (-0,65 Prozent auf 45,79 GBP), BP (-0,57 Prozent auf 4,73 GBP), RELX (-0,46 Prozent auf 32,12 GBP), Enel (-0,30 Prozent auf 8,94 EUR) und GSK (-0,22 Prozent auf 18,21 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 846 491 Aktien gehandelt. Mit 343,686 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26