Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index-Performance im Fokus
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06.10.2026 09:29:15
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,67 Prozent stärker bei 5 356,44 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,132 Prozent höher bei 5 327,73 Punkten in den Handel, nach 5 320,70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 356,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 327,73 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 457,53 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 4 755,12 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,05 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 2,65 Prozent auf 120,76 GBP), Roche (+ 1,72 Prozent auf 354,90 CHF), UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 80,33 EUR), Novartis (+ 1,48 Prozent auf 118,20 CHF) und SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 187,72 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-0,82 Prozent auf 5,59 GBP), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), Siemens Energy (-0,25 Prozent auf 145,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,05 Prozent auf 6,45 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,17 Prozent auf 36,38 GBP) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 007 493 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637,096 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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