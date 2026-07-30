Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent höher bei 5 428,04 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,068 Prozent schwächer bei 5 408,38 Punkten in den Handel, nach 5 412,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 431,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 404,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,109 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 415,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der STOXX 50 bei 5 072,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 518,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,50 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 2,48 Prozent auf 71,50 GBP), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 14,07 GBP), Siemens (+ 1,25 Prozent auf 274,65 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,16 Prozent auf 33,62 GBP) und HSBC (+ 0,87 Prozent auf 15,61 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,72 Prozent auf 89,48 GBP), Airbus SE (-2,26 Prozent auf 205,05 EUR), Rheinmetall (-1,75 Prozent auf 1 133,20 EUR), RELX (-1,60 Prozent auf 28,28 GBP) und Unilever (-1,30 Prozent auf 49,21 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 053 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 535,114 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at