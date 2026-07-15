Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich

Der STOXX 50 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,15 Prozent stärker bei 5 385,95 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,136 Prozent auf 5 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 377,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 393,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 358,53 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,621 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 5 295,26 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 5 101,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 503,03 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,65 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 6,05 Prozent auf 194,45 CHF), UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR), Siemens Energy (+ 0,06) Prozent auf 154,22 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,05 Prozent auf 31,46 GBP) und Deutsche Telekom (-0,26 Prozent auf 26,52 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,98 Prozent auf 950,70 EUR), Nestlé (-1,35 Prozent auf 82,75 CHF), Rio Tinto (-1,32 Prozent auf 68,63 GBP), SAP SE (-1,30 Prozent auf 134,94 EUR) und RELX (-1,19 Prozent auf 24,15 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 519 967 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 593,852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at