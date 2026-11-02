Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursverlauf
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02.11.2026 15:58:46
Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX
Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,38 Prozent auf 4 106,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,463 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.
Bei 4 077,13 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 114,95 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 3 629,18 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,31 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 5,97 Prozent auf 34,27 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 52,07 EUR), Siltronic (+ 2,75 Prozent auf 59,85 EUR), Bechtle (+ 2,27 Prozent auf 34,26 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 123,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,53 Prozent auf 7,13 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,79 Prozent auf 27,38 EUR), OHB SE (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR) und ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 93,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 818 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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