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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Kursverlauf 02.11.2026 15:58:46

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,38 Prozent auf 4 106,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,463 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Bei 4 077,13 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 114,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 3 629,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,31 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 5,97 Prozent auf 34,27 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 52,07 EUR), Siltronic (+ 2,75 Prozent auf 59,85 EUR), Bechtle (+ 2,27 Prozent auf 34,26 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 123,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,53 Prozent auf 7,13 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,79 Prozent auf 27,38 EUR), OHB SE (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR) und ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 93,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 818 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 34,17 6,28% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 93,10 -0,32% ATOSS Software AG
Bechtle AG 34,18 2,15% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,70 -1,15% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 123,40 3,01% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,88 0,35% freenet AG
Infineon AG 52,60 3,52% Infineon AG
OHB SE 220,00 -0,68% OHB SE
SAP SE 209,55 -0,45% SAP SE
Siltronic AG 59,95 3,10% Siltronic AG
TeamViewer 7,08 -2,48% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,22 -2,65% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 108,81 0,43%

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