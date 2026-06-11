Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,15 Prozent auf 24 321,50 Punkte.

Bei 24 056,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 323,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 283,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 634,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 23 861,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,995 Prozent zurück. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,75 Prozent auf 143,88 EUR), RWE (+ 3,20 Prozent auf 57,38 EUR), Brenntag SE (+ 2,88 Prozent auf 57,18 EUR), EON SE (+ 2,42 Prozent auf 18,44 EUR) und BASF (+ 2,23 Prozent auf 49,05 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-5,06 Prozent auf 142,12 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 27,77 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 66,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,54 Prozent auf 34,56 EUR) und Commerzbank (-1,33 Prozent auf 35,74 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 365 231 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201,466 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at