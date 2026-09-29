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TecDAX-Performance im Blick 29.09.2026 12:27:15

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Dienstagmittag steigen

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Dienstagmittag steigen

Der TecDAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,06 Prozent fester bei 4 011,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,270 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,449 Prozent auf 3 986,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 969,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 978,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 011,28 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4 119,39 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 3 848,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 618,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 76,15 EUR), PVA TePla (+ 5,86 Prozent auf 31,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 36,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 70,40 EUR) und Infineon (+ 3,73 Prozent auf 58,68 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-3,94 Prozent auf 180,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,86 Prozent auf 29,22 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 33,88 EUR), Nordex (-1,08 Prozent auf 38,50 EUR) und United Internet (-1,03 Prozent auf 25,08 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 245 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214,589 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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