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XETRA-Handel im Blick 21.07.2026 17:58:48

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Heute agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 3 778,18 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 507,280 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,217 Prozent tiefer bei 3 763,41 Punkten, nach 3 771,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 780,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 745,60 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 954,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 700,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 925,30 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,30 Prozent auf 84,05 EUR), AIXTRON SE (+ 8,29 Prozent auf 42,44 EUR), Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,53 Prozent auf 160,40 EUR) und Drägerwerk (+ 5,25 Prozent auf 96,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-8,51 Prozent auf 217,20 EUR), Ottobock (-3,63 Prozent auf 55,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 54,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 223 671 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 161,029 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 41,65 -1,28% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 28,34 2,53% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,18 1,72% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,60 1,49% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 160,60 0,12% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,24 1,68% freenet AG
Infineon AG 69,60 2,53% Infineon AG
Nemetschek SE 54,30 -0,09% Nemetschek SE
Ottobock 55,10 0,00% Ottobock
SAP SE 130,26 -4,11% SAP SE
Sartorius AG Vz. 220,40 0,64% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 34,62 0,23% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,75 0,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,67 -2,41% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,72 0,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 789,67 0,33%

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