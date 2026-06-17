Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen

Für den MDAX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 32 743,41 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 381,886 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 32 591,72 Punkte an der Kurstafel, nach 32 586,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 32 825,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 570,68 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,315 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 31 365,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 29 481,75 Punkte. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 29 720,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 8,26 Prozent auf 25,42 EUR), AIXTRON SE (+ 6,47 Prozent auf 59,86 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,80 Prozent auf 64,80 EUR), Nordex (+ 3,76 Prozent auf 41,96 EUR) und RENK (+ 3,67 Prozent auf 46,76 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Salzgitter (-3,32 Prozent auf 55,35 EUR), thyssenkrupp (-3,26 Prozent auf 10,82 EUR), United Internet (-2,74 Prozent auf 24,84 EUR), Schaeffler (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR) und TRATON (-2,58 Prozent auf 34,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 228 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,580 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,11 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at