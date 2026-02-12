Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Index-Performance im Fokus
|
12.02.2026 09:28:50
Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen
Am Donnerstag gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,60 Prozent auf 31 808,86 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 375,807 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,365 Prozent höher bei 31 734,43 Punkten, nach 31 618,89 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 820,38 Punkte, das Tagestief hingegen 31 704,63 Zähler.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,046 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Stand von 32 320,50 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 29 573,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der MDAX mit 27 187,80 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,68 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Punkten.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,31 Prozent auf 37,28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,63 Prozent auf 95,65 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,63 Prozent auf 60,40 EUR), KION GROUP (+ 2,36 Prozent auf 65,05 EUR) und TUI (+ 1,71 Prozent auf 8,42 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil LEG Immobilien (-1,37 Prozent auf 64,65 EUR), Aroundtown SA (-1,11 Prozent auf 3,02 EUR), TAG Immobilien (-0,91 Prozent auf 15,28 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,89 Prozent auf 22,20 EUR) und thyssenkrupp (-0,81 Prozent auf 12,18 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 431 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,486 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
