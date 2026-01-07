EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

SDAX im Fokus 07.01.2026 17:59:06

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Der SDAX entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,40 Prozent fester bei 17 971,18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94,172 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 17 765,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 722,72 Punkten am Vortag.

Bei 17 760,30 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 972,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 16 905,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SDAX mit 17 354,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bewegte sich der SDAX bei 14 008,36 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 8,86 Prozent auf 6,29 EUR), KSB SE (+ 8,25 Prozent auf 1 050,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,21 Prozent auf 46,84 EUR), Salzgitter (+ 5,44 Prozent auf 46,52 EUR) und SMA Solar (+ 4,47 Prozent auf 37,88 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Douglas (-3,67 Prozent auf 11,56 EUR), Springer Nature (-3,09 Prozent auf 18,22 EUR), pbb (-2,02 Prozent auf 4,16 EUR), Energiekontor (-1,86 Prozent auf 36,85 EUR) und Nagarro SE (-1,84 Prozent auf 72,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 810 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11,56 -3,51% Douglas AG
Energiekontor AG 36,45 -2,93% Energiekontor AG
EVOTEC SE 6,33 9,85% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,53 1,80% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 035,00 7,37% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 31,80 3,25% Mutares
Nagarro SE 71,90 -1,91% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 4,35 2,11% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Salzgitter 46,44 5,02% Salzgitter
Schaeffler AG 8,85 2,20% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,22 0,66% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 36,82 1,71% SMA Solar AG
Springer Nature 17,76 -5,43% Springer Nature
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,82 -0,14% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 910,24 -0,51%

