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Kursentwicklung im Fokus 29.04.2026 17:58:53

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent höher bei 17 652,63 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,093 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,425 Prozent fester bei 17 665,32 Punkten in den Handel, nach 17 590,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 616,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 721,89 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,584 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 16 338,41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 987,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 631,14 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,71 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7,07 Prozent auf 75,00 EUR), Hypoport SE (+ 4,91 Prozent auf 84,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,08 Prozent auf 178,60 EUR), PVA TePla (+ 3,84 Prozent auf 35,18 EUR) und Südzucker (+ 2,60 Prozent auf 11,82 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Sixt SE St (-3,83 Prozent auf 66,55 EUR), Drägerwerk (-3,25 Prozent auf 89,30 EUR), EVOTEC SE (-2,63 Prozent auf 5,01 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,23 Prozent auf 4,04 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,12 Prozent auf 71,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 132 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,989 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Mit 8,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,60 1,80% 1&1 AG
Alzchem Group AG 165,80 -5,04% Alzchem Group AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 89,60 0,67% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 183,20 3,15% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,20 3,38% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 72,55 2,47% FRIEDRICH VORWERK
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,48 0,68% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 82,00 -1,44% Hypoport SE
Mutares 24,70 -1,40% Mutares
ProSiebenSat.1 Media SE 4,02 0,55% ProSiebenSat.1 Media SE
PVA TePla AG 36,36 4,00% PVA TePla AG
Siltronic AG 79,70 7,05% Siltronic AG
Sixt SE St. 67,95 1,95% Sixt SE St.
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,20 4,10% Südzucker AG (Suedzucker AG)

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SDAX 17 911,06 1,53%

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