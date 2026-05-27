Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Der TecDAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 4 068,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,241 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 4 076,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,27 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 050,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 102,50 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,231 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 651,75 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Wert von 3 787,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der TecDAX noch bei 3 870,82 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 102,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 8,42 Prozent auf 57,20 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,94 Prozent auf 15,78 EUR), QIAGEN (+ 1,92 Prozent auf 30,98 EUR), Bechtle (+ 1,89 Prozent auf 31,24 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,33 Prozent auf 35,08 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-3,97 Prozent auf 93,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 90,45 EUR), Nordex (-3,01 Prozent auf 41,22 EUR), IONOS (-2,47 Prozent auf 26,84 EUR) und JENOPTIK (-2,27 Prozent auf 44,68 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 058 032 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 180,364 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at