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Index-Performance im Blick 23.03.2026 15:59:00

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,63 Prozent auf 3 475,80 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 512,396 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,96 Prozent auf 3 353,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 322,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 508,21 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 689,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 586,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der TecDAX 3 751,43 Punkte auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,10 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 8,68 Prozent auf 50,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,32 Prozent auf 148,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,79 Prozent auf 61,20 EUR), Siltronic (+ 5,76 Prozent auf 55,10 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,65 Prozent auf 14,39 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-1,75 Prozent auf 4,22 EUR), QIAGEN (-1,36 Prozent auf 34,33 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,34 Prozent auf 23,46 EUR), ATOSS Software (-0,25 Prozent auf 78,90 EUR) und freenet (-0,15 Prozent auf 26,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 663 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,593 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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