LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 19.08.2026 12:27:01

Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag

Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 18 458,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,988 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 18 431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 375,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 471,62 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,10 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 250,65 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 18 254,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 150,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 5,99 Prozent auf 22,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), Stabilus SE (+ 2,44 Prozent auf 16,80 EUR), Jungheinrich (+ 2,15 Prozent auf 24,72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1,42 Prozent auf 57,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-2,17 Prozent auf 13,55 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), secunet Security Networks (-1,52 Prozent auf 181,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,50 Prozent auf 1,38 EUR) und OHB SE (-1,39 Prozent auf 248,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 695 441 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,539 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten

Analysen zu Vincorion

mehr Analysen
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 57,20 1,78% ASTA Energy Solutions
Carl Zeiss Meditec AG 32,30 3,99% Carl Zeiss Meditec AG
HAMBORNER REIT 4,31 0,47% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,43 0,49% Heidelberger Druckmaschinen AG
Jungheinrich AG 24,56 0,90% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,70 1,11% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,70 -2,14% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 0,00% Mutares
OHB SE 239,50 -4,77% OHB SE
PVA TePla AG 29,06 -3,20% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 181,20 -1,63% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 16,82 3,32% Stabilus SE
Vincorion 22,12 3,51% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 534,04 0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen