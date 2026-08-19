LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|Index-Bewegung
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19.08.2026 12:27:01
Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag
Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 18 458,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,988 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 18 431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 375,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 471,62 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,10 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 250,65 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 18 254,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 150,95 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 5,99 Prozent auf 22,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), Stabilus SE (+ 2,44 Prozent auf 16,80 EUR), Jungheinrich (+ 2,15 Prozent auf 24,72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1,42 Prozent auf 57,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-2,17 Prozent auf 13,55 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), secunet Security Networks (-1,52 Prozent auf 181,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,50 Prozent auf 1,38 EUR) und OHB SE (-1,39 Prozent auf 248,00 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 695 441 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,539 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|57,20
|1,78%
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,30
|3,99%
|HAMBORNER REIT
|4,31
|0,47%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,43
|0,49%
|Jungheinrich AG
|24,56
|0,90%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,70
|1,11%
|LPKF Laser & Electronics AG
|13,70
|-2,14%
|Mutares
|26,95
|0,00%
|OHB SE
|239,50
|-4,77%
|PVA TePla AG
|29,06
|-3,20%
|secunet Security Networks AG
|181,20
|-1,63%
|Stabilus SE
|16,82
|3,32%
|Vincorion
|22,12
|3,51%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 534,04
|0,59%
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