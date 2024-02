Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Der DAX gewinnt derzeit an Wert.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 17 038,37 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,709 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,455 Prozent auf 17 022,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16 945,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 003,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 089,12 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,367 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 622,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 748,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, stand der DAX bei 15 506,34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 089,12 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5,06 Prozent auf 11,01 EUR), Zalando (+ 4,01 Prozent auf 20,34 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,22 Prozent auf 26,60 EUR), Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 376,00 EUR) und Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 35,53 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 13,97 EUR), Porsche (-0,78 Prozent auf 79,10 EUR), Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 185,90 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 164,10 EUR) und adidas (-0,43 Prozent auf 174,10 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 19 245 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 190,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at