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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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DAX-Entwicklung 03.09.2026 15:58:52

Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag fester

Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag fester

Der DAX steigt aktuell.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 25 960,60 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,160 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 25 840,92 Punkte an der Kurstafel, nach 25 839,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 000,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 784,84 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 001,31 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 795,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der DAX noch bei 23 594,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,79 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,05 EUR), Commerzbank (+ 2,29 Prozent auf 41,61 EUR), Vonovia SE (+ 2,00 Prozent auf 19,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,71 Prozent auf 74,96 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 069,00 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 54,70 EUR), Siemens (-1,50 Prozent auf 269,70 EUR), Merck (-1,04 Prozent auf 138,55 EUR) und adidas (-0,97 Prozent auf 148,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 252 987 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,673 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Commerzbank 41,60 2,89% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 28,86 -0,99% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 55,57 -0,45% Infineon AG
Merck KGaA 138,15 -1,18% Merck KGaA
Rheinmetall AG 1 072,20 -1,85% Rheinmetall AG
SAP SE 186,22 2,87% SAP SE
Scout24 77,60 1,97% Scout24
Siemens AG 270,45 -1,04% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 79,26 7,22% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,18 2,54% Vonovia SE

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