Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,48 Prozent stärker bei 26 126,93 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,153 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 25 985,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 003,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 958,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 167,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der DAX 26 202,35 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24 944,95 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 770,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,47 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 7,99 Prozent auf 82,46 EUR), Zalando (+ 3,68 Prozent auf 23,66 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 57,39 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,00 Prozent auf 168,50 EUR) und BMW (+ 2,72 Prozent auf 63,44 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 046,80 EUR), Merck (-1,41 Prozent auf 135,90 EUR), Fresenius SE (-1,19 Prozent auf 43,70 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 75,56 EUR) und Deutsche Börse (-1,06 Prozent auf 280,90 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 253 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 209,418 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at